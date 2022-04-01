Агент Сержи Роберто раскритиковал Лапорту

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Агент Сержи Роберто раскритиковал Лапорту

Фото: твиттер Роберто\Автор неизвестен

Хосеп Мария Оробитг, агент полузащитника "Барселоны" Сержи Роберто высказался по поводу переговоров с каталонским клубом о новом контракте для хавбека.

"Заявления Лапорты о Роберто не соответствуют действительности. Единственное твердое предложение было сделано непосредственно игроку.

Нам никто не делал три предложения. В августе поступило очень низкое встречное предложение от клуба, а затем состоялась личная встреча Сержи и Лапорты, на которой было озвучено предложение. 9 сентября, а не в декабре, состоялась единственная личная встреча, на которой не было достигнуто соглашение. После этого они прислали нам документацию, которая не имела ничего общего с тем, что мы обсуждали.

Последующие попытки провести встречу отвергались снова и снова. В последующих разговорах с Матеу Алемани не было достигнуто никакого прогресса, потому что он говорил, что это дело президента. С тех пор ни предложения, ни контрпредложения", - сказал Хосеп Мария.

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