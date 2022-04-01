Агент Сержи Роберто раскритиковал Лапорту
Фото: твиттер Роберто\Автор неизвестен
Хосеп Мария Оробитг, агент полузащитника "Барселоны" Сержи Роберто высказался по поводу переговоров с каталонским клубом о новом контракте для хавбека.
"Заявления Лапорты о Роберто не соответствуют действительности. Единственное твердое предложение было сделано непосредственно игроку.
Нам никто не делал три предложения. В августе поступило очень низкое встречное предложение от клуба, а затем состоялась личная встреча Сержи и Лапорты, на которой было озвучено предложение. 9 сентября, а не в декабре, состоялась единственная личная встреча, на которой не было достигнуто соглашение. После этого они прислали нам документацию, которая не имела ничего общего с тем, что мы обсуждали.
Последующие попытки провести встречу отвергались снова и снова. В последующих разговорах с Матеу Алемани не было достигнуто никакого прогресса, потому что он говорил, что это дело президента. С тех пор ни предложения, ни контрпредложения", - сказал Хосеп Мария.
Также не пропустите: Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Химки" вырвали победу в гостях у "Рубина"
-
Агент Сержи Роберто раскритиковал Лапорту
-
Тен Хаг высказался о переговорах с "Манчестер Юнайтед"
-
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2022
-
Аиртон прокомментировал переход во "Фламенго"
-
Топ-клубы Европы заинтересованы в Солере
-
Тухель рассказал о будущем Аспиликуэты
-
Вернер может перейти в Серию А
-
Николсон стал лучшим игроком "Спартака" в марте
-
Гвардиола рассказал, сколько еще пропустит Рубен Диаш
-
Левандовски считает, что сейчас находится на пике
-
Тома Менье рассказал, что мог перейти в "Барселону"
-
Артета стал лучшим тренером марта в АПЛ
-
Конте поделился мнением о шансах "Тоттенхэма" на топ-4 в АПЛ
-
"Реал" подписал защитника "Шахтера"
-
Бруну Фернандеш продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Стало известно, сколько "Барселона" готова платить Дембеле по новому контракту
-
"Арсенал" претендует на Хвичу
-
"Ньюкасл" намерен побороться за Коутиньо
-
Роналдиньо назвал игрока, на которого по его мнению похож Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14