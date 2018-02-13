Агент: "Сейчас Оздоев футболист "Рубина", но все может измениться"



Агент полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева Томас Цорн рассказал о возможном переходе его клиента в "Зенит"».

"У нас были контакты о возможном переходе Магомеда и с "Зенитом", и с рядом других клубов. Оздоев – амбициозный игрок, который определенно может помочь такой команде, как "Зенит". Ничего большего на данный момент я сказать не могу. Сейчас он футболист "Рубина", но все может измениться", – приводят слова Цорна российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за 25-летнего Оздоева 3,3 миллиона евро.

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