Агент Шаблий: "Фанаты "Милана" хотят, чтобы Шевченко возглавил команду"

Теги миланандрей шевченко

Агент Шаблий: "Фанаты "Милана" хотят, чтобы Шевченко возглавил команду"

Агент Вадим Шаблий заявил, что главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко хотят видеть на посту наставника "Милана".

"В Италии мечтают, чтобы Шевченко возглавил Милан. Но точно не до Евро-2020. Хотя и после Евро не факт, что он станет тренером "россонери". Но я вживую видел — его там на руках носят. Я был на матче "Аталанты" с "Шахтером" — Шеву там чуть ли не в аэропорт на руках несли. Проведи сейчас там опрос — 70-80% фанатов "Милана" будут за назначение Шевченко", — сказал агент в прямом эфире в Instagram.

43-летний Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Под его руководством украинская национальная команда вышла в финальную стадию Евро-2020. Впрочем, турнир был перенесен на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса. В бытность футболистом он выступал за "Милан" с 1999 по 2006 годы, а также в сезоне-2008/09.

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