Агент Шандор Варга рассказал о дальнейшей судьбе Слуцкого в "Халле"
Футбольный агент Шандор Варга заявил, что Леонид Слуцкий продолжит работать в "Халл Сити".
"Я разговаривал и с владельцем "Халла" Эхабом Алламом, и с Леонидом. Знаю, в России волнуются - и могу заверить, что Слуцкого не уволят. Что сказал владелец? "Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает". На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает" - приводят слова Варга российские СМИ.
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|18
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|Шеффилд Юнайтед
|18
|36
|4
|Астон Вилла
|18
|32
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|Мидлсбро
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|Лидс Юнайтед
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|Ноттингем Форест
|18
|27
|10
|Ипсвич Таун
|17
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|Шеффилд Уэнсдэй
|18
|25
|12
|Престон Норт Энд
|18
|25
|13
|Брентфорд
|18
|23
|14
|Фулхэм
|18
|23
|15
|Норвич Сити
|18
|23
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|21
|17
|Барнсли
|18
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|18
|Миллуол
|18
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|19
|Рединг
|17
|19
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|18
|18
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|Бирмингем Сити
|18
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|Бертон Альбион
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