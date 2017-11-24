Агент Шандор Варга рассказал о дальнейшей судьбе Слуцкого в "Халле"

Теги халл ситилеонид слуцкий

Агент Шандор Варга рассказал о дальнейшей судьбе Слуцкого в "Халле"

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что Леонид Слуцкий продолжит работать в "Халл Сити".

"Я разговаривал и с владельцем "Халла" Эхабом Алламом, и с Леонидом. Знаю, в России волнуются - и могу заверить, что Слуцкого не уволят. Что сказал владелец? "Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает". На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает" - приводят слова Варга российские СМИ.

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