Агент: "Шансы играть в Европе у Смолова есть, но уже не в большом клубе"

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал шансы форварда "Краснодара" Федора Смолова на переезд в Европу.

"Остались ли у Смолова шансы уехать в Европу после такого провального ЧМ? Шансы играть в Европе есть, но уже не в большом клубе. Честно говоря, я не вижу вариантов лучше "Краснодара" для Федора", - приводит слова Барбозы Чемпионат.

Напомним, Черчесов ушел от ответа о своем будущем в сборной. | soccernews.ru