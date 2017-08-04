Агент: "Шансы на переход Краневиттера в "Зенит" велики, но он также интересен ЦСКА и "Спартаку"

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Агент: "Шансы на переход Краневиттера в "Зенит" велики, но он также интересен ЦСКА и "Спартаку"

Агент аргентинского полузащитника "Атлетико" Матиаса Краневиттера Эрнан Берман заявил, что его клиент может в "Зенит" или другой российский клуб.

"Шансы на переход Краневиттера в "Зенит" велики. Кто еще интересуется им? ЦСКА, "Спартак", "Хоффенхайм", "Лас-Пальмас", "Фиорентина", "Ньюкасл" и "Монтеррей". Но "Зенит" – фаворит. Потому что туда хочет сам Матиас", - приводят слова Бермана российские СМИ.

По некоторым данным, "Атлетико" готов расстаться с 24-летним хавбеком за 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Зенит" интересуется Краневиттером. | http://soccernews.ru

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