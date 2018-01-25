Агент: "Шансы на переход Мусы в ЦСКА - очень высоки"

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Агент: "Шансы на переход Мусы в ЦСКА - очень высоки"Агент форварда английского "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис высказался по будущему своего клиента.

"Переговоры с "Лестером" продолжаются и идут в позитивном ключе. Скорее всего, Ахмед уйдет в аренду в ЦСКА в это трансферное окно. Шансы на это очень высоки", - цитирует представителя 25-летнего нападающего Чемпионат.

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