Агент: "Шансы на переход Мусы в ЦСКА - очень высоки"

Агент форварда английского "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис высказался по будущему своего клиента.

"Переговоры с "Лестером" продолжаются и идут в позитивном ключе. Скорее всего, Ахмед уйдет в аренду в ЦСКА в это трансферное окно. Шансы на это очень высоки", - цитирует представителя 25-летнего нападающего Чемпионат.

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