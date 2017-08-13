Агент: "Шансы Ригони на переход в "Зенит" составляют 98 процентов"

Агент полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони Агент Хуан Крус Оллер, заявил, что его клиент близок к переходу в "Зенит".

"Переговоры продвигаются очень хорошо. У нас были очень выгодные предложения от итальянских клубов, но на сегодня шансы Ригони на переход в "Зенит" составляют 98 процентов", - цитирует FM 93,1 Оллера.

По некоторым данным, хавбек обойдется российскому клубу в 10 миллионов евро.

24-летний Ригони выступает за "Индепендьенте" с 2016 года, провел за клуб 30 матчей и забил 11 голов.

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