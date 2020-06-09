Агент Шапи объяснил, почему игрок до сих пор не покинул "Краснодар"

Алан Агузаров, агент вингера "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, высказался по поводу возможного перехода своего клиента в европейский клуб.

"Шапи - настоящий патриот "Краснодара". С большим уважением относится к президенту Сергею Галицкому, ко всем остальным руководителям команды, благодарен за всё, что ему дают там, как футболисту. На данный момент все мысли Шапи связаны только с "быками", но что будет завтра, я думаю, сейчас никто точно сказать не сможет. В России на данный момент не представляю его нигде, кроме "Краснодара". Сулейманов любит город, очень уважает свой клуб и мыслей о переходе внутри РПЛ у нас на сегодняшний день не возникало.

Что касается Европы, то считаю, что туда, конечно же, нужно уезжать. Когда - это другой вопрос. С характером Шапи, я думаю он сможет не просто адаптироваться там, но и выйти на первые роли. В Европе же к нему есть интерес, и даже в "Краснодар" уже поступали запросы. Другое дело, что клуб его готов отпустить только за достаточно существенную сумму и большинство претендентов она пока отпугивает", - сказал агент.

20-летний Шапи является воспитанником "Краснодара", за первую команду выступает с лета 2017 года, сыграл 69 матчей, забил 18 голов и сделал 6 ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года, а его рыночная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

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