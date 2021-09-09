Агент Шапи прогнозирует вызов игрока в сборную России до конца сезона

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Агент Шапи прогнозирует вызов игрока в сборную России до конца сезона

Фото сайт РПЛ

Вадим Оганян, агент вингера "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал о перспективах своего клиента после перехода в турецкий "Гиресунспор".

"Почему аренда в "Гиресунспор" - это хорошо для Шапи? Я считаю, что здесь совокупность факторов. Первое - это атакующий футбол, второе - это смена обстановки и третье - это психологическая разгрузка. Люди, которые следили за его карьерой, понимают, что она складывается очень хаотично. Одним словом - "американские горки".

Поэтому переход в сильный иностранный чемпионат - это большой плюс для его карьеры. Уверен, что в этом сезоне Шапи покажет свои самые сильные качества и попадёт в сборную России", - заявил агент.

"Краснодар" отдал своего воспитанника в аренду до июня 2022 года команде, занимающей последнее место в чемпионате Турции.

Кстати, во взрослую сборную России 21-летний Шапи пока не вызывался.

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