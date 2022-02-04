Агент Шеки исключил переход игрока в ЦСКА зимой

Фото: инстаграм Шеки\Автор неизвестен

Представитель агентства International Foot, которое представляет интересы португальского хавбека "Лилля" Шеки, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в московский ЦСКА этой зимой.

"Мы не ведем переговоры с ЦСКА. Шека точно останется в "Лилле" до июня", – сказал агент.

Ранее сообщалось, что армейцы заинтересованы в трансфере игрока и уже начали процесс переговоров.

В нынешнем сезоне Шека сыграл в 15 матчах в составе "Лилля" в рамках Лиги 1, в которых сумел отметиться одним забитым голом. В прошлом сезоне он помог "догам" стать чемпионами Франции.

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