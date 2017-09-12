Агент Шика: "У Патрика было предложение от ПСЖ, но он выбрал "Рому"



Агент нападающего "Ромы" Патрика Шика Павел Пашка заявил, что его клиентом интересовался ПСЖ.

"Если бы нас интересовали финансовые аспекты, то Патрик перешел бы в ПСЖ. Но мы решили, что "Рома" более подходящий вариант. У "Сампдории" были интересные предложения по трансферу Шика, но они пошли навстречу пожеланиям самого игрока", – приводит слова Пашки Football Italia.

Напомним, что "Рома" арендовала 21-летнего Шика у "Сампдории" за 5 миллионов евро за обязательством выкупа за 9 миллионов. Также эта сумма может вырасти до 8 миллионов за счет бонусов.

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