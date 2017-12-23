Агент Шкриньяра прокомментировал интерес со стороны "Барселоны"

Кароль Чонто, агент словацкого защитника "Интера" Милана Шкриньяра, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Барселоны".

"Что касается интереса больших клубов - я скажу, что Милан не хочет обсуждать слухи. Он полностью сосредоточен на игре за "Интер". Мы знаем, что надо проделать ещё много работы" - цитирует агента Football Italia.

В этом сезоне 22-летний Шкриньяр сыграл за "Интер" 18 матчей и забил 3 гола.

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