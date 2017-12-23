Агент Шкриньяра прокомментировал интерес со стороны "Барселоны"

Теги интер миланмилан шкриньярбарселона

Агент Шкриньяра прокомментировал интерес со стороны "Барселоны"

Кароль Чонто, агент словацкого защитника "Интера" Милана Шкриньяра, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Барселоны".

"Что касается интереса больших клубов - я скажу, что Милан не хочет обсуждать слухи. Он полностью сосредоточен на игре за "Интер". Мы знаем, что надо проделать ещё много работы" - цитирует агента Football Italia.

В этом сезоне 22-летний Шкриньяр сыграл за "Интер" 18 матчей и забил 3 гола. 

Не пропустите: Жоау Мариу хочет продолжить карьеру в Англии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов