Агент: "Шкриньяром интересуются лучшие клубы мира"

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Агент: "Шкриньяром интересуются лучшие клубы мира"Агент защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра Кароль Ксонто рассказал об интересе европейских топ-клубов к своему клиенту.

"Можно говорить об интересе лучших клубов мира, но Милан не хочет придавать этим слухам значения. Милан находится в своем клубе только пять месяцев, и у него впереди есть еще много работы, много целей для достижения в этой футболке. Посмотрим, что произойдет в будущем. Его цель? Выиграть скудетто и сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне", - цитирует Ксонто le10sport.

Напомним, "Интер" может потерять Икарди. | soccernews.ru

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