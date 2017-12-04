Агент: "Шкриньяром интересуются лучшие клубы мира"

Агент защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра Кароль Ксонто рассказал об интересе европейских топ-клубов к своему клиенту.

" Можно говорить об интересе лучших клубов мира, но Милан не хочет придавать этим слухам значения. Милан находится в своем клубе только пять месяцев, и у него впереди есть еще много работы, много целей для достижения в этой футболке. Посмотрим, что произойдет в будущем. Его цель? Выиграть скудетто и сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне ", - цитирует Ксонто le10sport.

Напомним, "Интер" может потерять Икарди. | soccernews.ru