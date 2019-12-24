Агент Шкурина отреагировал на новость о трансфере игрока в ЦСКА

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Агент Шкурина отреагировал на новость о трансфере игрока в ЦСКА

Валерий Исаев, агент форварда "Энергетика-БГУ" Ильи Шкурина, не подтвердил, но и не опроверг информацию о скором трансфере белорусского игрока в ЦСКА.

"Мне правда нечего вам сказать. Откуда ваши СМИ взяли такую информацию? Нет комментариев. Ничего не могу сказать, ничего... Ищите концы в России", - сказал агент.

20-летний Шкурин в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, забив 19 голов (пять - с пенальти) в 26 матчах. Также в активе нападающего 7 результативных передач. 

Рыночная стоимость игрока оценивается в 750 тысяч евро.

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