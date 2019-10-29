Агент Шкурина отреагировал на новость об интересе "Спартака"
Валерий Исаев, агент форварда "Энергетик-БГУ" Ильи Шкурина, ответил на вопрос о наличии интереса московского "Спартака" к его клиенту.
"Не могу ничего сказать, но могу подтвердить заинтересованность клубов РПЛ в нём", - сказал агент.
В нынешнем сезоне 20-летний Шкурин провел 23 матча в чемпионате Беларуси, в которых забил 17 голов (пять - с пенальти), а также отдал три результативные передачи. В данный момент он является лучшим бомбардиром белорусского чемпионата. За молодежную сборную Беларуси сыграл 4 матча, но голов не забивал.
Помимо "Спартака" на перспективного нападающего претендует минское "Динамо".
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