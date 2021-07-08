Агент Шкурина подтвердил переговоры с киевским "Динамо"

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Агент Шкурина подтвердил переговоры с киевским "Динамо" Фото сайт РПЛ

Аркадий Запорожану, агент форварда ЦСКА Ильи Шкурина, прокомментировал переговоры с киевским "Динамо".

"Илья Шкурин полетит на сборы с "Динамо". Игроки киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа", - заявил агент.

В минувшем сезоне 21-летний белорус провел за "армейцев" 14 игр и забил три гола.

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