Агент Шкурина раскритиковал ЦСКА

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Валерий Исаев, агент белорусского форварда Ильи Шкурина, указал на странные действия московского ЦСКА в отношении его клиента.

Напомним, что на прошлой неделе 21-летний футболист ушёл в киевское "Динамо" на правах аренды.

"Как мне кажется, когда брали Илью, селекцией в клубе занимались одни специалисты. Когда расставались - другие. Но я не увидел, что и те, и другие специалисты самостоятельны в принятии решений. Когда они называли причины, по которым нужно оставлять Илью или расставаться с ним, у меня это всё вызывало улыбку.

Причины при расставании всегда банальны: есть другие футболисты, которые на сегодняшний день играют в основном составе. Наверное, футболистов было много, и, чтобы игрок мог получать игровую практику, ему предлагали аренду. Но нам её предложили так быстро, что непонятно было, зачем мы пришли, - уже через месяц после трансфера. Непонятно было, по каким критериям принимались такие решения.

С моей точки зрения, предсезонные сборы для любого тренера - показатель степени готовности футболиста и уровня его мастерства. Шкурин был не хуже многих. Парень впервые приехал в такой топ-клуб, как ЦСКА, но не выпадал, не менжевался. И это при том, что из семи открываний он получал мяч в лучшем случае один раз. Но он не тушевался, хорошо выглядел, забивал! На мой взгляд, эти показатели говорят о том, что решения должны были быть приняты в сторону футболиста. Но после первых сборов до начала чемпионата уже говорили, что нужно идти в аренду.

Переживал по этому поводу. Поэтому приятным сюрпризом стало то, что были очень хорошие русские варианты аренды. И я уже склонялся к тому, что нужно играть, но этот парень несколько раз меня ставил на место: "Мы что, пришли сюда бегать? Давайте побудем здесь целый круг". И мы остались до конца чемпионата, а Илья, выходя на замену, забил три мяча. Тогда нам сказали, что футболист нужен команде. Шкурин себя тогда проявил вопреки, а не получив какую-то поддержку, карт-бланш", - сказал агент.

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