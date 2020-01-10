Агент Шкурина: "Решение о переходе в ЦСКА было принято очень быстро"

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Агент Шкурина: "Решение о переходе в ЦСКА было принято очень быстро"

Валерий Исаев, агент новичка ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал о ходе переговоров, предшествовавших трансферу.

"ЦСКА вышел на нас только в декабре. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, "Динамо" из Бреста. На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в "Динамо", а не в том, в котором играли прошлый сезон.

Но при этом с "Динамо" у нас была договорённость, причём давно, что если поступает хорошее предложение из достойного солидного клуба, то никто препятствовать не будет. Дальше мы быстро договорились об условиях контракта, а клубы решили трансферные дела. На первый сбор игрок уже поедет с ЦСКА", - сказал агент.

Армейцы купили белорусского форварда за 0,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Шкурин выступал за "Энергетик-БГУ", забил 19 голов в 26 матчах и стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

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