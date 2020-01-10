Агент Шкурина: "Решение о переходе в ЦСКА было принято очень быстро"
Валерий Исаев, агент новичка ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал о ходе переговоров, предшествовавших трансферу.
"ЦСКА вышел на нас только в декабре. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, "Динамо" из Бреста. На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в "Динамо", а не в том, в котором играли прошлый сезон.
Но при этом с "Динамо" у нас была договорённость, причём давно, что если поступает хорошее предложение из достойного солидного клуба, то никто препятствовать не будет. Дальше мы быстро договорились об условиях контракта, а клубы решили трансферные дела. На первый сбор игрок уже поедет с ЦСКА", - сказал агент.
Армейцы купили белорусского форварда за 0,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до лета 2024 года.
В прошлом сезоне Шкурин выступал за "Энергетик-БГУ", забил 19 голов в 26 матчах и стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги.
Не пропустите: Тихонов связывает трансфер Шкурина в ЦСКА с возможным уходом Чалова. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Стала известна степень серьёзности травмы Магуайра
-
Суарес: "Вальверде не виноват в поражении от "Атлетико"
-
"Аталанта" договорилась об аренде защитника "Милана"
-
Ансу Фати стал рекордсменом Суперкубка Испании
-
"Милан" отклонил два предложения "Тоттенхэма" по Пентеку
-
Агент Шкурина: "Решение о переходе в ЦСКА было принято очень быстро"
-
Симеоне прокомментировал победу над "Барселоной"
-
Селюк шокирован ценой новичка "Рубина" Игнатьева
-
Месси: "Я верю в Вальверде"
-
Главные новости дня: 9 января
-
"Торино" пробился в четвертьфинал Кубка Италии
-
Вальверде прокомментировал поражение от "Атлетико"
-
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка французской лиги
-
"Зенит" не будет требовать от второй команды выхода в ФНЛ
-
1
"Барселона" может уволить Вальверде
-
"Атлетико" установил рекорд в матчах с "Барселоной" при Симеоне
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Сантоса"
-
Форвард "Спартака" Ларссон травмировался в матче сборной Швеции
-
Месси - лидер по голам в ворота "Атлетико"
-
3
"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15