Агент Шомуродова отказался комментировать информацию об интересе "Ювентуса"
Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, представляющей интересы нападающего "Дженоа" Эльдора Шомуродова, не стал давать комментарии по поводу слухов, сватающих узбекского футболиста в "Ювентус".
Ранее сообщалось, что "старая синьора" ищет нового форварда на подмену Альваро Морате, и экс-игрок "Ростова" стал одним из вариантов.
25-летний Шомуродов перешёл в "Дженоа" в октябре прошлого года, сыграл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 6,5 миллиона евро.
Не пропустите: Квальярелла отреагировал на информацию о возможном переходе в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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