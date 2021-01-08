Агент Шомуродова отказался комментировать информацию об интересе "Ювентуса"

Теги дженоаювентусэльдор шомуродов

Агент Шомуродова отказался комментировать информацию об интересе "Ювентуса"

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, представляющей интересы нападающего "Дженоа" Эльдора Шомуродова, не стал давать комментарии по поводу слухов, сватающих узбекского футболиста в "Ювентус".

Ранее сообщалось, что "старая синьора" ищет нового форварда на подмену Альваро Морате, и экс-игрок "Ростова" стал одним из вариантов.

25-летний Шомуродов перешёл в "Дженоа" в октябре прошлого года, сыграл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 6,5 миллиона евро.

Не пропустите: Квальярелла отреагировал на информацию о возможном переходе в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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