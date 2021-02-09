Агент Шомуродова отреагировал на информацию об интересе "Ювентуса"

Герман Ткаченко, агент узбекистанского нападающего генуэзского "Дженоа" Элдора Шомуродова, прокомментировал информацию, что его интересуется туринский "Ювентус".

"Шомуродов радует, что играет за один из исторических итальянских клубов. Им интересовались в Англии, Германии и Испании, но предложение "Дженоа" оказалось самым интересным. Что касается интереса "Ювентуса", то нам приятно это слышать, но к нам никто не обращался", - приводит слова Ткаченко Calciomercato.

В нынешнем сезоне 25-летний Шомуродов провел за "Дженоа" 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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