Агент Шомуродова: "Предлагали Эльдора всем клубам РПЛ, но откликнулся только "Ростов"

Кахор Муминов, агент нападающего "Ростова" Эльдора Шомуродова, заявил, что услуги его клиента предлагались всем клубам РПЛ, но талант игрока рассмотрели только селекционеры донской команды.

"Когда скаут смотрит игрока, то обращает внимание на кучу факторов, поэтому нельзя обвинять человека в том, что он что-то упустил. Недавно звонил Максим Дюков [глава селекционного отдела ЦСКА], умный современный парень. Он из той формации людей, которые могут признать ошибки.

Им Эльдора предлагали, но они отказались. Дюков сказал: "Кахор, вы удивили. У нас в клубе были более сдержанные оценки по Шомуродову, а парень так всех впечатлил сейчас". Мы, кстати, предлагали его всем клубам, но откликнулся только "Ростов", за что им особое спасибо", - сказал агент.

Напомним, что Шомуродов делит с Александром Соболевым из "Крыльев Советов" лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ. В активе обоих игроков по 10 голов в 12 матчах.

По словам агента форварда, по узбекистанцу уже поступали предложения в размере около 10 миллионов евро от "Штутгарта" и ЦСКА.

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