Агент Шомуродова рассказал обидную историю с участием игрока в московском аэропорту
Кахор Муминов, агент нападающего "Ростова" Эльдора Шомуродова, рассказал, как в московском аэропорту усомнились в платежеспособности его клиента, намекая на национальность игрока.
"Были матчи сборной, Шомуродов летел через Москву. У Эльдора спина болела, а ему в сборной взяли билет в эконом. Он хотел поменять, чтобы бизнесом полететь. И спросил, сколько надо доплатить. Ему говорят: 28 тысяч. И уточняют: "А у вас что, деньги есть?". Да, Москва вот такая жёсткая", - сказал агент.
Шомуродов - гражданин Узбекистана. Его соотечественники зачастую прибывают в Москву в качестве гастарбайтеров.
Форвард "Ростова" делит с Александром Соболевым из "Крыльев Советов" лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ. В активе обоих игроков по 10 голов в 12 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8