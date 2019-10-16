Агент Шомуродова рассказал обидную историю с участием игрока в московском аэропорту

Теги ростовэльдор шомуродовузбекистан

Агент Шомуродова рассказал обидную историю с участием игрока в московском аэропорту

Кахор Муминов, агент нападающего "Ростова" Эльдора Шомуродова, рассказал, как в московском аэропорту усомнились в платежеспособности его клиента, намекая на национальность игрока.

"Были матчи сборной, Шомуродов летел через Москву. У Эльдора спина болела, а ему в сборной взяли билет в эконом. Он хотел поменять, чтобы бизнесом полететь. И спросил, сколько надо доплатить. Ему говорят: 28 тысяч. И уточняют: "А у вас что, деньги есть?". Да, Москва вот такая жёсткая", - сказал агент.

Шомуродов - гражданин Узбекистана. Его соотечественники зачастую прибывают в Москву в качестве гастарбайтеров.

Форвард "Ростова" делит с Александром Соболевым из "Крыльев Советов" лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ. В активе обоих игроков по 10 голов в 12 матчах.

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