Агент Шюррле отреагировал на слухи о возможном переходе немца в "Спартак"
Инго Хаспель, агент вингера дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, подтвердил наличие переговоров с московским "Спартаком" о возможном переходе игрока в российский клуб во время летнего трансферного окна.
"Я могу подтвердить, что сейчас мы ведём позитивные и продвинутые переговоры со "Спартаком". Но сейчас нам ещё осталось уладить некоторые детали контракта", - сказал агент.
Прошлый сезон Шюррле провёл на правах аренды в "Фулхэме", сыграл 25 матчей и забил 6 голов.
Контракт 28-летнего игрока с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
На звёздного немца также претендует московский "Локомотив".
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