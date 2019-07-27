Агент Шюррле отреагировал на слухи о возможном переходе немца в "Спартак"

Инго Хаспель, агент вингера дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, подтвердил наличие переговоров с московским "Спартаком" о возможном переходе игрока в российский клуб во время летнего трансферного окна.

"Я могу подтвердить, что сейчас мы ведём позитивные и продвинутые переговоры со "Спартаком". Но сейчас нам ещё осталось уладить некоторые детали контракта", - сказал агент.

Прошлый сезон Шюррле провёл на правах аренды в "Фулхэме", сыграл 25 матчей и забил 6 голов.

Контракт 28-летнего игрока с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

На звёздного немца также претендует московский "Локомотив".

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