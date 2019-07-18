Агент Шюррле подтвердил интерес со стороны российских клубов

Инго Хаспел, агент вингера дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, отреагировал на слухи о желании российских клубов заполучить его клиента.

"Для нас по-прежнему интересна перспектива продолжения карьеры в России. Мы действительно общаемся с некоторыми российскими клубами по поводу Шюррле, но конкретные клубы или хотя бы города я называть не могу", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что подписать 28-летнего немца хотят московские "Спартак" и "Локомотив".

Прошлый сезон Шюррле провёл на правах аренды в "Фулхэме", сыграл 25 матчей и забил 6 голов.

Контракт футболиста с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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