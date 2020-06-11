Агент Шюррле рассказал о будущем футболиста

Агент экс-игрока "Спартака" Андре Шюррле рассказал о будущем своего клиента.

В Европе сезон в самом разгаре. Говорить о будущем пока рано. Думаю, через 4-6 недель я смогу вам больше сказать. У Шюррле еще год действует контракт с дортмундской "Боруссией", мне надо знать мнение клуба. Что касается "Спартака", начало было хорошим, но потом были травмы и Андре не смог показать свой класс", - сказал агент.

Напомним, красно-белые не стали продлевать аренду футболиста. Футболист вернулся в стан "Боруссии".

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