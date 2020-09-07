Агент Сигурдссона заявил, что предложений по игроку не поступало

Агент хавбека ЦСКА Арнора Сигурдссона высказался о словах футболиста, который заявил, что может покинуть "армейцев" в нынешнее трансферное окно.

"Если в ЦСКА поступит предложение, которое устроит клуб и игрока, то он будет подписан. Но на данный момент ни по Арнору ни по Хердуру никаких предложений не поступало", - цитирует Гуннлаугссона Sport24.

В этом сезоне футболист провел пять матчей, отметившись 1 ассистом.

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