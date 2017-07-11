Агент: "Следующий сезон Хави Гарсия намерен провести в "Зените"

Агент полузащитника питерского "Зенита" Хави Гарсии Мануэль Гарсия Килон опроверг возможный уход своего клиента из его клуба.

"В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию. Хави имеет контракт с "Зенитом" до 2019 года, и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе", - цитирует Килона ТАСС.

Напомним, хавбек "Зенита" близок к переходу в аравийский клуб. | soccernews.ru