Агент: "Следующий сезон Хави Гарсия намерен провести в "Зените"

Теги хави гарсиязенит санкт-петербургроберто манчини

Агент: "Следующий сезон Хави Гарсия намерен провести в "Зените"Агент полузащитника питерского "Зенита" Хави Гарсии Мануэль Гарсия Килон опроверг возможный уход своего клиента из его клуба.

"В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию. Хави имеет контракт с "Зенитом" до 2019 года, и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе", - цитирует Килона ТАСС.

Напомним, хавбек "Зенита" близок к переходу в аравийский клуб. | soccernews.ru

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