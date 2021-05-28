Агент Слуцкого займётся трудоустройством Хвичи в АПЛ

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Футбольный агент Кристиан Эмиле получил разрешение от "Рубина" вести переговоры с клубами АПЛ о трансфере полузащитника Хвичи Кварацхелии, сообщает "Бизнес Online".

Ранее стало известно, что казанцы рассчитывают выручить от продажи 20-летнего футболиста не менее 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне грузинский хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

Примечательно, что агент Эмиле ведёт дела главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого. Именно он трудоустроил российского наставника в "Халл Сити" и "Витесс".

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