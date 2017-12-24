Агент: "Смольников боец, и он никогда не смирится с ролью запасного"



Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова Александр Маньяков заявил, что его клиент надеется вернуться в основной состав петербургской команды.

"Как и любому игроку, Игорю хочется выходить на поле в старте всегда. Но "Зенит" - большой клуб с хорошим подбором исполнителей. Непопадание в "первые 11" воспринимается Игорем с пониманием, но не со смирением. Смольников боец, и он никогда не смирится с ролью запасного. Каждодневной работой он будет доказывать Роберто, что достоин быть в старте. Такой уж у него характер", – приводят слова Маньякова российские СМИ.

В этом сезоне 29-летний Смольников провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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