Агент Смольникова прояснил ситуацию с продлением контракта с "Зенитом"
Александр Маньяков, агент правого защитника "Зенита" Игоря Смольникова, рассказал, как идут переговоры с питерским клубом о продлении действующего контракта.
Напомним, что текущее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона, а в СМИ появились слухи об отказе 31-летнего футболиста заключать новый договор.
"Мы не отклоняли предложение "Зенита". Идёт обсуждение цифр", - сказал агент.
Смольников выступает за "Зенит" с 2013 года, сыграл 195 матчей, забил 10 голов и сделал 21 ассист.
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