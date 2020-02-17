Агент Смольникова прояснил ситуацию с продлением контракта с "Зенитом"

Теги зенит санкт-петербургигорь смольников

Агент Смольникова прояснил ситуацию с продлением контракта с "Зенитом"

Александр Маньяков, агент правого защитника "Зенита" Игоря Смольникова, рассказал, как идут переговоры с питерским клубом о продлении действующего контракта.

Напомним, что текущее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона, а в СМИ появились слухи об отказе 31-летнего футболиста заключать новый договор.

"Мы не отклоняли предложение "Зенита". Идёт обсуждение цифр", - сказал агент.

Смольников выступает за "Зенит" с 2013 года, сыграл 195 матчей, забил 10 голов и сделал 21 ассист.

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