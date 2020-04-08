Агент Смольникова: "У игрока есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии"

Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова рассказал от каких клубов поступают предложения 31-летнему футболисту. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, контракт игрока с питерским клубом рассчитан до лета 2020 года.

"С "Зенитом" ничего пока не обсуждали. У Игоря есть три предложения из России одно из Турции и два из Бельгии. По нему звонят, спрашивают. Интерес есть, но в связи с мировой пандемией это все долгоиграющие переговоры. От интереса до сделки может и не дойти", - сказал агент.

В этом сезоне футболист участвовал всего в 8 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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