Агент Смольникова: "У игрока есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии"

Теги зенит санкт-петербургигорь смольников

Агент Смольникова: "У игрока есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии"

Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова рассказал от каких клубов поступают предложения 31-летнему футболисту. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, контракт игрока с питерским клубом рассчитан до лета 2020 года.

"С "Зенитом" ничего пока не обсуждали. У Игоря есть три предложения из России одно из Турции и два из Бельгии. По нему звонят, спрашивают. Интерес есть, но в связи с мировой пандемией это все долгоиграющие переговоры. От интереса до сделки может и не дойти", - сказал агент.

В этом сезоне футболист участвовал всего в 8 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Не пропустите: Смольников рассказал, чем занимается на самоизоляции| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Президент "Барселоны" Бартомеу хочет, чтобы некоторые функционеры покинули свои посты

Президент "Барселоны" Бартомеу хочет, чтобы некоторые функционеры покинули свои посты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов