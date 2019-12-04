Агент Смольникова вступил в переговоры с "Зенитом" о продлении контракта

Теги зенит санкт-петербургигорь смольников

Агент Смольникова вступил в переговоры с "Зенитом" о продлении контракта

Агент Игоря Смольникова сообщил, что ведутся переговоры с "Зенитом" о продлении контракта с 31-летним защитником. Об этом сообщает Sport24.

"Мы ведем с "Зенитом" диалог по продлению контракта Игоря Смольникова, который истекает летом 2020 года. Конструктив есть. Срок соглашения? Все в процессе обсуждения", - сказал агент.

Смольников играет в петербургском клубе с 2013 года. За это время он провел 194 матча, забив 10 голов и сделав 21 ассист. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России.

В этом сезоне он участвовал в 8 матчах за "Зенит".

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