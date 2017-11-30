Агент: "Смолов - в "Реале"? Это как Месси и Роналду - в чемпионате России"

Теги федор смоловкраснодарреал мадрид

Агент: "Смолов - в "Реале"? Это как Месси и Роналду - в чемпионате России"Известный агент Алексей Сафонов высказался о слухах, которые приписывают интерес мадридского "Реала" к форварду "Краснодара" Федору Смолову.

"Если Смолов перейдет в "Реал", это поднимет престиж российского футбола. Я, например, не вижу Федора в "Реале", кого он там заменит? Тоже самое я читал и про "Наполи". Про переход в какую-нибудь среднюю команду Германии вроде "Фрайбурга" я бы поверил, но не в "Реал" и "Наполи". Это сродни тому, что вы завтра напишете о переезде Месси и Роналду в чемпионат России", - цитирует агента Спорт день за днем.

Напомним, болельщиков "Реала" удивила фамилия Смолова в списке потенциальных подписантов клуба. | soccernews.ru 

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