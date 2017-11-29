Агент Смолова встретился с генеральным директором "Реала"

Агент форварда "Краснодара" Федора Смолова Герман Ткаченко встретился с генеральным директором мадридского "Реала" Хосе Анхелем Санчесом.

Как информирует чемпионат.com, встреча между представителем 27-летнего нападающего "быков" и одним из руководителей королевского клуба состоялась еще на прошлой неделе. Ее цели на сегодняшний день остаются неизвестными.

Напомним, Смолов вошел в сферу интересов "Реала". | soccernews.ru