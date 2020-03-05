Агент Смолова высказался о ситуации с тренером в "Локомотиве"

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Агент Смолова высказался о ситуации с тренером в "Локомотиве"

Агент нападающего "Локомотива" Федора Смолова Герман Ткаченко прокомментировал информацию о том, что его клиент перешел в "Сельту" из-за конфликта с главным тренером Юрием Семиным.

"Отношения Смолова с Семиным ничем не отличаются от отношений большинства футболистов с Юрием Палычем.

Будет ли "Локомотив" менять Семина, точно мы сегодня пока не знаем. Это будущее. Но то, что там наметились какие-то уже явные противоречия во взаимоотношениях клуба и тренера, говорит о том, что там нужно что-то менять. 

А уехал Федя не потому, что у него конфликт с Семиным. А потому, что он хотел играть за границей", - сказал Ткаченко.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" может назначить нового тренера вместо Семина.

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