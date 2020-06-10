Агент Смолова высказался о возможном выкупе "Сельтой" прав на игрока

В компании ProSportsManagement прокомментировали информацию о том, что "Сельта" намерена выкупить права на трансфер нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова.

"Раз клубы не комментируют это, неправильно что-то говорить и агентам", — сообщили "Спорт-Экспрессу" в компании.

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в январе. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб шесть матчей во всех турнирах и отметился голом в ворота мадридского "Реала". Контракт игрока с "Локомотивом" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Смолов сменил имидж. | http://soccernews.ru