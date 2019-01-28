Агент сообщил об ответе Дзюбы на предложение "Галатасарая"

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис сообщил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба отклонил вариант перехода в "Галатасарай".

"Со мной связались из "Галатасарая", чтобы узнать мнение Дзюбы о возможном переезде в Турцию. Однако я не агент Дзюбы и мы лично не знакомы. Но через общего знакомого я узнал, что Дзюбе не интересен переезд в турецкий чемпионат" - приводят слова агента российские СМИ.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 23 матча, в которых отметился 10 голами и 3 ассистами.

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