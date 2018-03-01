Агент советует Доннарумме сменить клуб

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Агент советует Доннарумме сменить клуб

Агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола считает, что его клиенту стоит перейти в другой клуб.

"Летом Доннарумма решил остаться и продлил контракт с "Миланом". Я уважаю его выбор. Но если он передумает, то я дам ему список из нескольких топ-клубов, которые готовы его приобрести. Я считаю, что Доннарумме лучше сменить клуб", - приводит слова Райолы La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне 19-летний Доннарумма провел за "Милан" 38 матчей во всех турнирах, пропустил 34 гола и 18 раз оставил ворота в неприкосновенности.

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