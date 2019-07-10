Агент: "Спартак" действительно интересуется Рамиресом"



Пабло Бентанкур, агент уругвайского полузащитника "Сампдории" Гастона Рамиреса, заявил, что его клиентом действительно интересуется московский "Спартак".

"Это правда, что "Спартак" интересуется Гастоном Рамиресом, но переговоров пока не было", - приводят слова Бентанкура российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Сампдория" может продать хавбека за 13 миллионов евро. Интерес к игроку также проявляют "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".

В минувшем сезоне 28-летний Рамирес провел за "Сампдорию" 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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