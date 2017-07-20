Агент: "Спартак" не интересовался Баделем"

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Агент: "Спартак" не интересовался Баделем"Агент полузащитника итальянской "Фиорентины" Милана Баделя Деян Йоксимович опроверг интерес московского "Спартака" к своему клиенту.

"Спартак" предложил 3,2 миллиона евро за Баделя? Впервые слышу, это неправда! "Спартак" не выходил на нас, мы не общались по поводу возможного перехода", - приводит слова Йоксимовича Спорт день за днем.

Напомним, также "Спартак" не интересовался Рыбусом. | soccernews.ru

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