Агент: "Спартак" не интересовался Баделем"

Агент полузащитника итальянской "Фиорентины" Милана Баделя Деян Йоксимович опроверг интерес московского "Спартака" к своему клиенту.

"Спартак" предложил 3,2 миллиона евро за Баделя? Впервые слышу, это неправда! "Спартак" не выходил на нас, мы не общались по поводу возможного перехода", - приводит слова Йоксимовича Спорт день за днем.

Напомним, также "Спартак" не интересовался Рыбусом. | soccernews.ru