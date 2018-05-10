Агент: "Спартак" не интересуется Калиничем"

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Агент: "Спартак" не интересуется Калиничем"Агент форварда "Фиорентины" Николы Калинича, который текущий сезона на правах аренды проводит в "Милане", Томислав Эрцог опроверг интерес московского "Спартака" к своему клиенту.

"Информация о том, что "Спартак" интересуется Николой Калиничем? Могу сказать, что это неправда", - приводит слова представителя 30-летнего нападающего СЭ.

В нынешнем сезоне Калинич забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за "Милан".

Напомним, Геркус рассказал, сколько "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА заработают за участие в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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