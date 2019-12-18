Агент сравнил Облака с Месси и Роналду
Миха Млакар, агент словенского вратаря "Атлетико" Яна Облака, сравнил своего клиента с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Я считаю, что Месси является самым талантливым футболистом в мире, а Роналду - лучший в мире профессионал. Облак является симбиозом Лионеля и Криштиану. Но при этом я не хочу бросить тень на игровые достоинства других прекрасных голкиперов.
Вряд ли в Яна верили, когда он переходил в "Атлетико", так как Де Хеа и Куртуа высоко подняли планку ожиданий от вратарей. Даже несмотря на то, что он был признан лучшим вратарем чемпионата Португалии, а "Атлетико" заплатил за него 16 миллионов евро, люди все равно сомневались, что он потянет уровень топ-клуба. Впрочем, я думаю, что уже через пару матчей они поняли, кого купили", - приводит слова Млакара Marca.
В нынешнем сезоне 26-летний Облак провел за "Атлетико" 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10