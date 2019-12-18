Агент сравнил Облака с Месси и Роналду

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Агент сравнил Облака с Месси и Роналду

Миха Млакар, агент словенского вратаря "Атлетико" Яна Облака, сравнил своего клиента с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я считаю, что Месси является самым талантливым футболистом в мире, а Роналду - лучший в мире профессионал. Облак является симбиозом Лионеля и Криштиану. Но при этом я не хочу бросить тень на игровые достоинства других прекрасных голкиперов.

Вряд ли в Яна верили, когда он переходил в "Атлетико", так как Де Хеа и Куртуа высоко подняли планку ожиданий от вратарей. Даже несмотря на то, что он был признан лучшим вратарем чемпионата Португалии, а "Атлетико" заплатил за него 16 миллионов евро, люди все равно сомневались, что он потянет уровень топ-клуба. Впрочем, я думаю, что уже через пару матчей они поняли, кого купили", - приводит слова Млакара Marca.

В нынешнем сезоне 26-летний Облак провел за "Атлетико" 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2023 года.

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