Агент Стерлинга отреагировал на слухи об интересе "Реала"

Эйди Уорд, агент вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, дал комментарии по поводу появившейся информации о готовности мадридского "Реала" купить звёздного англичанина.

"Рахим полностью сосредоточен на "Манчестер Сити" и не будет отвлекаться на разговоры о трансферах в другие клубы", - цитирует агента Mirror.

Напомним, что за Стерлинга "Реал" может предложить 220 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний футболист сыграл за "горожан" 35 матчей, забил 20 голов и сделал 6 ассистов.

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