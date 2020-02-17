Агент Стерлинга отреагировал на слухи об интересе "Реала"
Эйди Уорд, агент вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, дал комментарии по поводу появившейся информации о готовности мадридского "Реала" купить звёздного англичанина.
"Рахим полностью сосредоточен на "Манчестер Сити" и не будет отвлекаться на разговоры о трансферах в другие клубы", - цитирует агента Mirror.
Напомним, что за Стерлинга "Реал" может предложить 220 миллионов евро.
В этом сезоне 25-летний футболист сыграл за "горожан" 35 матчей, забил 20 голов и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: Бернарду Силва не исключил возможность ухода из "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Сборная России отреагировала на дебютный гол Смолова за "Сельту"
-
Рыбус сравнил сборные России и Польши
-
Артета прокомментировал решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках
-
"Спасибо, братва": Смолов поблагодарил игроков "Локомотива" за поддержку
-
"Милан" нашёл замену для Доннаруммы
-
"Бавария" определила четыре трансферные цели на лето
-
Тренер "Сельты" объяснил замену Смолова в середине второго тайма матча с "Реалом"
-
Агент Стерлинга отреагировал на слухи об интересе "Реала"
-
Бывший арбитр Андухар считает, что Бэйл заслуживал удаления в матче с "Сельтой"
-
Лопырева высказалась о дебютном голе Смолова за "Сельту"
-
"Спартак" нацелился на голландского вингера
-
"Локомотив" показал реакцию игроков команды на гол Смолова в ворота "Реала"
-
Янг стал первым с 1997 года англичанином, забившим за "Интер" в Серии А
-
Смолов прокомментировал свой дебютный гол за "Сельту"
-
Рыбус высказался о своём будущем в "Локомотиве"
-
Уткин ярко отреагировал на дебютный гол Смолова за "Сельту"
-
Главные новости дня: 16 февраля
-
5
"Реал" не смог обыграть "Сельту" Смолова в матче Примеры
-
1
"Лацио" одержал волевую победу над "Интером"
-
Игрок румынского клуба получил ужасный удар ногой по лицу во время матча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18