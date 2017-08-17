Агент Стоцкого подтвердил интерес к своему клиенту со стороны ЦСКА

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Агент Стоцкого подтвердил интерес к своему клиенту со стороны ЦСКА

Олег Ерёмин, агент полузащитника "Уфы" Дмитрия Стоцкого, подтвердил, что московский ЦСКА заинтересован в услугах его клиента.

"Интерес со стороны ЦСКА есть. Виктор Гончаренко отлично знает Стоцкого и хочет видеть его в команде. Финансовую составляющую обсуждать не могу. Что касается игрока, то он тоже готов перейти в такой большой клуб, как ЦСКА. Но надо понимать, что он футболист с действующим контрактом и его главная задача - приносить результат той команде, в которой он играет. Как получится дальше, мы посмотрим, пока Стоцкий - игрок "Уфы" - сказал агент.

Ранее стало известно, что "Уфа" требует за 27-летнего Стоцкого четыре миллиона евро. | http://soccernews.ru

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