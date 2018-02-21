Агент Стураро рассказал о будущем игрока в "Ювентусе"

Агент хавбека "Ювентуса" Стефано Стураро поделился информацией о будущем своего клиента в туринском клубе.

"Будущее Стураро определится в конце сезона. Но спешу заявить, что Стефано очень счастлив в "Ювентусе". У него замечательные отношения с руководством клуба, которое никогда не рассматривало возможность продать футболиста, несмотря на предложения.

За три с половиной года "Ювентус" ни разу не задумался о трансфере. Конечно, моему клиенту хотелось бы получать больше игрового времени, но в настоящее время он сконцентрирован на выступлениях за туринский клуб" - приводит слова агента Football Italia.

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