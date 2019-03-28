Агент Сульшера прибыл в Англию

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Агент Сульшера прибыл в Англию

Агент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гунар Сульшера Джим Сольбаккен прилетел в Англию. Об этом сообщает ESPN. 

По данным источника, Сольбаккен прибыл для встречи с руководством "Манчестер Юнайтед", чтобы обсудить детали контракта Сульшера. 

Ранее сообщалось, что норвежец может официально возглавить "красных дьяволов" уже на этой неделе.

Напомним, Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года, сменив Жозе Моуринью. 

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