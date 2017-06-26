Агент: "Существует вероятность, что Ачерби перейдет в "Зенит"

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Агент: "Существует вероятность, что Ачерби перейдет в "Зенит"Агент защитника итальянского "Сассуоло" Франческо Ачерби Аугусто Карпеджани рассказал о вероятности присоединения его клиента к питерскому "Зениту".

"Франческо - игрок топ-уровня, который хочет выигрывать титулы и выступать в Лиге чемпионов. "Зенит" - клуб с такими же амбициями. Поэтому существует вероятность, что Франческо перейдет в "Зенит", но у него - все еще контракт с "Сассуоло". Для осуществления перехода необходимо, чтобы все стороны согласились на условия трансфера", - цитирует Карпеджани Советский спорт.

Напомним, Каллегари интересно предложение "Зенита". | soccernews.ru

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