Агент: "Существует вероятность, что Ачерби перейдет в "Зенит"

Агент защитника итальянского "Сассуоло" Франческо Ачерби Аугусто Карпеджани рассказал о вероятности присоединения его клиента к питерскому "Зениту".

"Франческо - игрок топ-уровня, который хочет выигрывать титулы и выступать в Лиге чемпионов. "Зенит" - клуб с такими же амбициями. Поэтому существует вероятность, что Франческо перейдет в "Зенит", но у него - все еще контракт с "Сассуоло". Для осуществления перехода необходимо, чтобы все стороны согласились на условия трансфера", - цитирует Карпеджани Советский спорт.

Напомним, Каллегари интересно предложение "Зенита". | soccernews.ru