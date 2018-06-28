Агент Сусо предложил услуги своего клиента испанском гранду

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Агент Сусо предложил услуги своего клиента испанском гранду

Форвард "Милана" Сусо может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Marca, агент игрока предложил его услуги "Реалу". Отметим, что клаусула Сусо составляет 40 миллионов евро.

Напомним, что "Милан" отстранили от еврокубков, поэтому клуб может пойти на встречу Сусо и продать его этим летом.

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