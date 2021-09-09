Агент Сутормина отреагировал на трансферные слухи об игроке

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Агент Сутормина отреагировал на трансферные слухи об игроке

Фото инстаграм Алексея Сутормина

Александр Клюев, агент полузащитника питерского "Зенита" Алексея Сутормина, рассказал, какие клубы проявляли интерес к его клиенту.

"Про ЦСКА мне ничего неизвестно. Не знаю, кто кому что предлагал. Знаю только, что Лёшей интересовалось "Динамо". Но Сергей Богданович [Семак] его не отпустил. Это известно нам и игроку. Какие ещё были варианты - мы не знаем", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "Зенит" мог включить Сутормина и Александра Ерохина в сделку по Николе Влашичу, которого ЦСКА в итоге продал "Вест Хэму".

Контракт хавбека с "сине-бело-голубыми" рассчитан до июня 2022 года. В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах. 

Не пропустите: "Зенит" делал предложение по Влашичу. | http://soccernews.ru
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